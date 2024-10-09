Про це повідомили у поліції Києва.
“На одній зі станцій столичного метро десятирічний хлопець кинув у вагон фільтруючо-поглинаючу коробку до протигаза. Таким чином школяр хотів пожартувати над пасажирами”, — з’ясували поліцейські.
Стосовно матері було складено адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП — невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей. При цьому з “жартівником” провели профілактичну бесіду, щоб не допустити таких вчинків у майбутньому.
- У Києві на футбольному полі стався вибух страйкбольної гранати
- На Полтавщині чоловік підірвав гранату у дворі багатоповерхівки: троє постраждалих
- На Полтавщині чоловік кинув гранату в натовп на вході до супермаркету