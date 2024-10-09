Про це повідомили у поліції Києва.

“На одній зі станцій столичного метро десятирічний хлопець кинув у вагон фільтруючо-поглинаючу коробку до протигаза. Таким чином школяр хотів пожартувати над пасажирами”, з’ясували поліцейські.

Стосовно матері було складено адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей. При цьому з “жартівником” провели профілактичну бесіду, щоб не допустити таких вчинків у майбутньому.