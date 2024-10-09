Сьогодні, 9 жовтня, у Києві тимчасово закривали станцію метро "Дніпро" через підозрілий предмет у вагоні, який нагадував міну. Як виявилось, причиною інциденту став 10-річний хлопчик.

Про це повідомили у поліції Києва.

“На одній зі станцій столичного метро десятирічний хлопець кинув у вагон фільтруючо-поглинаючу коробку до протигаза. Таким чином школяр хотів пожартувати над пасажирами”, — з’ясували поліцейські.

Стосовно матері було складено адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП — невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей. При цьому з “жартівником” провели профілактичну бесіду, щоб не допустити таких вчинків у майбутньому.