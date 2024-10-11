У Києві чоловік напав на інспекторку з паркування після того, як вона зробила зауваження щодо порушення правил і попросила переставити автомобіль.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За інформацією слідства, водій відмовився виконувати вимогу інспекторки. Коли вона почала фіксувати номер його автомобіля на відео, чоловік агресивно накинувся на неї, погрожуючи зламати їй ніс — цей момент був записаний на бодікамеру.

Внаслідок нападу інспекторка отримала забої на нозі та плечі, а водій утік з місця події.

Поліція швидко встановила особу 54-річного нападника та затримала його. Наразі з ним проводяться слідчі дії.

За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про погрози або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок (ч. 2 ст. 350 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.