Про це повідомила Київська міська рада.
Для реалізації проєкту КП “Автотранспортне підприємство м. Києва” переобладнало старий автобус МАЗ у сучасний навчальний центр для пілотів FPV-дронів. Автобус має назву Kill House, що дослівно перекладається як “Вбивчий будинок”.
Унікальність школи полягає в автономності роботи завдяки потужному генератору, що дозволяє використовувати її будь-де без потреби в стаціонарній електромережі.
Всередині створено комфортні умови для навчання: 9 робочих місць, диван, великий телевізор для демонстрації матеріалів, кавомашина й мінікухня.
Оскільки автобус був зовсім не новий, в ньому довелося повністю замінили металеву конструкцію, оновити електросистему й виконати дизайнерське оформлення.
Потім художники розмалювали автобус, а меблі та брендовані матеріали виготовили на замовлення.
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