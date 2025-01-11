Бійцям Третьої штурмової бригади передали унікальний переобладнаний автобус, який слугуватиме мобільною школою для навчання керуванню FPV-дронами.

Про це повідомила Київська міська рада.

Для реалізації проєкту КП “Автотранспортне підприємство м. Києва” переобладнало старий автобус МАЗ у сучасний навчальний центр для пілотів FPV-дронів. Автобус має назву Kill House, що дослівно перекладається як “Вбивчий будинок”.

Унікальність школи полягає в автономності роботи завдяки потужному генератору, що дозволяє використовувати її будь-де без потреби в стаціонарній електромережі.

Всередині створено комфортні умови для навчання: 9 робочих місць, диван, великий телевізор для демонстрації матеріалів, кавомашина й мінікухня.

Оскільки автобус був зовсім не новий, в ньому довелося повністю замінили металеву конструкцію, оновити електросистему й виконати дизайнерське оформлення.

Потім художники розмалювали автобус, а меблі та брендовані матеріали виготовили на замовлення.