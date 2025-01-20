У Києві судитимуть 67-річного чоловіка, який протягом кількох місяців отруював свою цивільну дружину, що призвело до її смерті. Після цього він забрав всі її заощадження та автомобіль.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі та йдеться в ухвалі суду.

Під час досудового розслідування встановлено, що 60-річна жінка останній рік свого життя була тяжко хвора. Лікарі визначили, що вона страждала від токсичного гепатиту, але причина її стану залишалася незрозумілою. За цей час жінка двічі потрапляла до лікарні, однак її самопочуття погіршувалося після кожного повернення додому.

Протягом цього періоду чоловік постійно був поряд із нею. Після її смерті він відмовився від розтину тіла, посилаючись на тривалу хворобу як причину її смерті.

Чоловік померлої претендував на її майно, але спадщину отримала її сестра. Рідні жінки припустили, що до хвороби та смерті може бути причетний цивільний чоловік. Експертиза встановила, що смерть була спричинена отруєнням хімічною речовиною.

Розслідування встановило, що протягом тривалого часу труїв жінку її цивільний чоловік. Він підсипав їй хімічну речовину, що містить у своєму складі сполуки талію.

Додатково, після смерті жінки, чоловік забрав її заощадження — близько 20 тисяч доларів — а також її автомобіль Suzuki, стверджуючи, що транспортний засіб згорів під час окупації Ірпеня.

Обвинувальний акт щодо 67-річного чоловіка направили до суду. Йому інкримінують умисне вбивство цивільної дружини та незаконне заволодіння її автомобілем — п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує до 15 років за ґратами. Зараз він перебуває під вартою.