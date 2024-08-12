В Дарницькому райсуді Києва судитимуть членів злочинної організації, яка намагалися заволодіти криптовалютними гаманцями українців. Зловмисники пропонували довірливим громадянам махінаторську схему заробітку на біржі.

Про це заявили в пресслужбі поліції Києва.

Як стало відомо, до складу угруповання входило десять віком 20-26 років — двоє організаторів та спільники, які шляхом обману привласнювали віртуальні активи громадян.

Через телеграм-канали вони розповсюджували оголошення щодо заробітку на криптовалюті, облаштувавши на території Київської області два call-центри, де переконували потерпілих перекинути власну криптовалюту на віртуальні гаманці учасників оборудки.

“Аби увійти в довіру до громадян, зловмисники спочатку повертали так звані інвестиції з невеликим надлишком, а надалі привласнювали вкладені кошти та переставали виходити на зв’язок”, — йдеться у повідомленні.

Поліцейські оперативно заарештували учасників, та оголосили їм підозру за участю у шахрайстві та організованому злочинному угрупуванню. Їм загрожує 12 років в’язниці.