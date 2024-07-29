У Києві значно підвищився рівень захворюваності на COVID-19. Зокрема, збільшилась кількість госпіталізацій у порівнянні з початком липня.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМВА Валентина Гінзбург.

“Якщо станом на 1 липня в медичних закладах столиці перебували двадцять хворих із діагнозом COVID-19 та один з підозрою, то на сьогоднішній ранок таких пацієнтів 73. Причому в середньому до лікарень наразі потрапляє близько 20 осіб за добу. Нагадаю, що ушпиталюють саме у складних випадках перебігу хвороби. На жаль, серед таких важких хворих – 18 дітей”, – звернула увагу вона.

Відзначимо, що всього в липні зареєстрували 900 випадків COVID-19, а в червні їхня кількість становила менше ніж 200.

Аби знизити ризики зараження коронавірусом потрібно слідкувати за особистою гігієною, мити руки та користуватися дезінфекційними засобами, уникати закритих приміщень з великою скупченістю людей, часто провітрювати приміщення та проводити вологе прибирання вдома і на роботі.