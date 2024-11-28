Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури, завдані російськими ударами, у Києві, Київській та Дніпропетровській областях введено посилені графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

За розпорядженням “Укренерго”, відключення відбуватимуться за групами з чітко визначеними часовими рамками:

Київщина:

1 група: з 18:00 до 24:00.

з 18:00 до 24:00. 2 група: з 09:00 до 16:00 та з 18:00 до 24:00.

з 09:00 до 16:00 та з 18:00 до 24:00. 3 група: з 12:00 до 19:00 та з 21:00 до 24:00.

з 12:00 до 19:00 та з 21:00 до 24:00. 4 група: з 12:00 до 19:00 та з 21:00 до 24:00.

з 12:00 до 19:00 та з 21:00 до 24:00. 5 і 6 групи: з 15:00 до 22:00.

Дніпропетровщина:

1 група: з 10:00 до 17:00 та з 19:00 до 24:00.

з 10:00 до 17:00 та з 19:00 до 24:00. 2 група: з 15:00 до 17:00 та з 19:00 до 24:00.

з 15:00 до 17:00 та з 19:00 до 24:00. 3 і 4 групи: з 13:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00.

з 13:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00. 5 група: з 08:00 до 14:00 та з 16:00 до 23:00.

з 08:00 до 14:00 та з 16:00 до 23:00. 6 група: з 16:00 до 23:00.

Київ:

1 група: з 10:00 до 17:00 та з 19:00 до 24:00.

з 10:00 до 17:00 та з 19:00 до 24:00. 2 група: з 15:00 до 17:00 та з 19:00 до 24:00.

з 15:00 до 17:00 та з 19:00 до 24:00. 3 і 4 групи: з 13:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00.

з 13:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00. 5 і 6 групи: з 16:00 до 23:00.

Графіки для Одеської області поки не оновлено, проте ситуація там теж залишається складною.

Зміни у графіках відключень дозволять стабілізувати енергосистему, що зазнала критичних пошкоджень.