Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
За розпорядженням “Укренерго”, відключення відбуватимуться за групами з чітко визначеними часовими рамками:
Київщина:
- 1 група: з 18:00 до 24:00.
- 2 група: з 09:00 до 16:00 та з 18:00 до 24:00.
- 3 група: з 12:00 до 19:00 та з 21:00 до 24:00.
- 4 група: з 12:00 до 19:00 та з 21:00 до 24:00.
- 5 і 6 групи: з 15:00 до 22:00.
Дніпропетровщина:
- 1 група: з 10:00 до 17:00 та з 19:00 до 24:00.
- 2 група: з 15:00 до 17:00 та з 19:00 до 24:00.
- 3 і 4 групи: з 13:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00.
- 5 група: з 08:00 до 14:00 та з 16:00 до 23:00.
- 6 група: з 16:00 до 23:00.
Київ:
- 1 група: з 10:00 до 17:00 та з 19:00 до 24:00.
- 2 група: з 15:00 до 17:00 та з 19:00 до 24:00.
- 3 і 4 групи: з 13:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00.
- 5 і 6 групи: з 16:00 до 23:00.
Графіки для Одеської області поки не оновлено, проте ситуація там теж залишається складною.
Зміни у графіках відключень дозволять стабілізувати енергосистему, що зазнала критичних пошкоджень.
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