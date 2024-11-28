Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

За розпорядженням “Укренерго”, відключення відбуватимуться за групами з чітко визначеними часовими рамками:

Київщина:

  • 1 група: з 18:00 до 24:00.
  • 2 група: з 09:00 до 16:00 та з 18:00 до 24:00.
  • 3 група: з 12:00 до 19:00 та з 21:00 до 24:00.
  • 4 група: з 12:00 до 19:00 та з 21:00 до 24:00.
  • 5 і 6 групи: з 15:00 до 22:00.

Дніпропетровщина:

  • 1 група: з 10:00 до 17:00 та з 19:00 до 24:00.
  • 2 група: з 15:00 до 17:00 та з 19:00 до 24:00.
  • 3 і 4 групи: з 13:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00.
  • 5 група: з 08:00 до 14:00 та з 16:00 до 23:00.
  • 6 група: з 16:00 до 23:00.

Київ:

  • 1 група: з 10:00 до 17:00 та з 19:00 до 24:00.
  • 2 група: з 15:00 до 17:00 та з 19:00 до 24:00.
  • 3 і 4 групи: з 13:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00.
  • 5 і 6 групи: з 16:00 до 23:00.

Графіки для Одеської області поки не оновлено, проте ситуація там теж залишається складною.

Зміни у графіках відключень дозволять стабілізувати енергосистему, що зазнала критичних пошкоджень.

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