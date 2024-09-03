У столиці, а також у Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях застосовані екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомила енергокомпанія ДТЕК з посиланням на розпорядження «Укренерго».

Там пояснили — усе через складну ситуацію в енергосистемі. Під час екстрених відключень графіки не діють.

Як передавало Міністерство енергетики, загалом в Україні 3 вересня протягом усієї доби застосовуються обмеження споживачів. Це повʼязано зі значними пошкодженнями, спричиненими масованими атаками з боку Росії.

Експорту електроенергії не відбувається та не передбачається.