Про це повідомила енергокомпанія ДТЕК з посиланням на розпорядження «Укренерго».
Там пояснили — усе через складну ситуацію в енергосистемі. Під час екстрених відключень графіки не діють.
Як передавало Міністерство енергетики, загалом в Україні 3 вересня протягом усієї доби застосовуються обмеження споживачів. Це повʼязано зі значними пошкодженнями, спричиненими масованими атаками з боку Росії.
Експорту електроенергії не відбувається та не передбачається.
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