У Києві та інших областях України запроваджено екстрені відключення електроенергії через загрозу російських атак.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, енергокомпаніях YASNO та ДТЕК.

“Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою Укренерго застосовуються превентивні екстрені відключення світла“, — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Як зазначили у КМВА, такі заходи є превентивними та закликали зберігати спокій.

За повідомленням кореспондентів “Суспільного”, через загрозу російських атак на енергетичну інфраструктуру відключення сталися також на Миколаївщині, Київщині, Черкащині, Сумщині, Житомирщині, Кіровоградщині та Харківщині.