Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, енергокомпаніях YASNO та ДТЕК.
“Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою Укренерго застосовуються превентивні екстрені відключення світла“, — йдеться у повідомленні ДТЕК.
Як зазначили у КМВА, такі заходи є превентивними та закликали зберігати спокій.
За повідомленням кореспондентів “Суспільного”, через загрозу російських атак на енергетичну інфраструктуру відключення сталися також на Миколаївщині, Київщині, Черкащині, Сумщині, Житомирщині, Кіровоградщині та Харківщині.
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