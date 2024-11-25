У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря, зокрема у Дарницькому та Дніпровському районах, де фіксується підвищена концентрація зважених часток (пилу).

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації та в КМДА.

Станції моніторингу атмосферного повітря в столиці відзначають різні показники забрудненості:

проспект Європейського Союзу, 64-Г – загальний індекс якості повітря – 39 (низький рівень забрудненості);

вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 48 (низький рівень);

вул. Турівська, 28 – індекс якості 18 (низький рівень забрудненості);

проспект Берестейський, 97 – індекс якості 31 (низький рівень забрудненості);

вул. Китаївська, 22 – індекс якості 35 (низький рівень забрудненості);

вул. Харківське шосе, 7/1 – індекс якості 82 (високий рівень);

вул. Архітектора Вербицького, 26 – індекс якості повітря 77 (високий рівень).

Загальний індекс якості повітря формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів. Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

“Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря на лівому березі є метеорологічні умови, зокрема, низька швидкість вітру”, – уточнили в КМДА.

За умови високого рівня забрудненості медики радять: