Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Процес дерусифікації в столиці триває. І сьогодні Київрада має перейменувати ще 7 київських вулиць та провулків, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим”, – написав Кличко.

За його словами, цим вулицям та провулкам нададуть імена загиблих українських героїв-захисників. Зокрема йдеться про:

пров. Вешенського у Деснянському районі перейменують на пров. В’ячеслава Радіонова

пров. Достоєвського у Подільському районі – на пров. Максима Кривцова

вул. Костянтина Заслонова у Дарницькому районі – на вул. Геннадія Афанасьєва

вул. Нахімова у Подільському районі – на вул. Миколи Кравченка

вул. Стрілкову в Голосіївському районі – на вул. Олега Дідушка

вул. Генерала Наумова у Святошинському районі – на вул. Олега Мудрака

вул. Вузівську в Солом’янському районі – на вул. Максима Токарева.

На початку серпня Київська ОВА інформувала, що на Київщині 316 вулиць у семи районах отримали нові назви на честь українських учених, художників, державних діячів та воїнів.