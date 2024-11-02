Про це повідомив голова Київської МВА Сергій Попко.

За його словами, внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил рф по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському районі міста, на території житлової забудови.

“Сталося загорання в 16-поверховому житловому будинку, на верхніх поверхах. Попередньо можливе часткове руйнування найвищих поверхів. Проводиться гасіння пожежі на площі 15 м.кв. Проводиться евакуація мешканців. Інформація щодо потерпілих уточнюється”, — написав Попко.

Тим часом міський голова Віталій Кличко повідомив про те, що одного чоловіка поранено. Медики надали йому допомогу на місці.

Пізніше Кличко повідомив про ще одного пораненого. За його інформацією, наразі є двоє постраждалих у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА. Одного з них госпіталізували, одному медики надали допомогу на місці.

Також уламки дрона впали у Дніпровському районі. Пожежники ліквідували задимлення, що сталося на балконі однієї з квартир внаслідок побутових причин. Постраждалих немає.