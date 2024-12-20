20 грудня 2024 року, внаслідок ракетного удару по Києву, уламки ракет впали неподалік костелу Святого Миколая, який зазнав пошкоджень.

Про це повідомили в Українському міжнародному інституті реставрації.

“Вибуховою хвилею пошкоджено фасадне вітражне скло на костелі св.Миколая, памʼятці архітектури національного значення (охоронний номер 260108/1). Також вибуховою хвилею пошкоджені вікна адміністративної будівлі Національного будинку музики, що поруч костелу”, — йдеться у повідомленні.

На опублікованих ДСНС знімках видно, що у костелі вибиті вікна та пошкоджені стіни костелу.

Костел, побудований у 1899-1909 роках у неоготичному стилі, є пам’яткою архітектури національного значення.

Також пошкоджень зазнав бізнес-центр “Торонто”, який розташований неподалік.