Про це повідомили в Українському міжнародному інституті реставрації.
“Вибуховою хвилею пошкоджено фасадне вітражне скло на костелі св.Миколая, памʼятці архітектури національного значення (охоронний номер 260108/1). Також вибуховою хвилею пошкоджені вікна адміністративної будівлі Національного будинку музики, що поруч костелу”, — йдеться у повідомленні.
На опублікованих ДСНС знімках видно, що у костелі вибиті вікна та пошкоджені стіни костелу.
Костел, побудований у 1899-1909 роках у неоготичному стилі, є пам’яткою архітектури національного значення.
Також пошкоджень зазнав бізнес-центр “Торонто”, який розташований неподалік.
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