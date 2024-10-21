На вулиці Вадима Гетьмана в Києві "Газель" на великій швидкості вʼїхала у маршрутне таксі з пасажирами. Відомо, що мінімум четверо людей отримали травми.

Про це повідомляє поліція Києва.

“За попередньою інформацією, “Газель” на повній швидкості вʼїхала у маршрутку “Атаман”, в якій перебували пасажири. Наразі відомо про мінімум чотирьох постраждалих. Поліція та медики продовжують працювати на місці аварії”, – повідомили у поліції.

Зазначається, що орожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вранці на вулиці Вадима Гетьмана, що у Солом’янському районі Києва. На місце події виїхали слідчі з розслідування ДТП Главку поліції, патрульні поліцейські та медики.

Кількість постраждалих уточнюється, на даний час відомо про чотирьох потерпілих.