Про це повідомляє поліція Києва.
“За попередньою інформацією, “Газель” на повній швидкості вʼїхала у маршрутку “Атаман”, в якій перебували пасажири. Наразі відомо про мінімум чотирьох постраждалих. Поліція та медики продовжують працювати на місці аварії”, – повідомили у поліції.
Зазначається, що орожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вранці на вулиці Вадима Гетьмана, що у Солом’янському районі Києва. На місце події виїхали слідчі з розслідування ДТП Главку поліції, патрульні поліцейські та медики.
Кількість постраждалих уточнюється, на даний час відомо про чотирьох потерпілих.
- На Львівщині сталася масштабна ДТП: відомо про загиблих та поранених
- У ДТП загинув народний артист Богдан Сташків
- В Україні від початку року зросла кількість ДТП із постраждалими