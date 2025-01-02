У Голосіївському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої вантажівка перекинулася на з'їзді з Південного мосту. Інцидент стався рано вранці 2 січня.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

“О 06:45 до рятувальників Києва надійшло повідомлення про ДТП на з’їзді з Південного мосту”, – йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що водій вантажного автомобіля “Volvo” втратив контроль над керуванням через погане самопочуття, що призвело до перекидання транспорту з мосту. На місце події негайно виїхали 9 рятувальників, залучивши дві одиниці техніки.

Після деблокування водія рятувальники передали його медикам, однак чоловік відмовився від госпіталізації. Водночас фахівці провели змив пального з проїжджої частини, аби уникнути подальших ускладнень на дорозі.