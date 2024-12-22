Акції в Києві проходять щонеділі. Українці нагадують усім: суспільству, світові, країні-агресору, що ми пам’ятаємо кожного нашого захисника та будемо робити все можливе для звільнення з полону і повернення на Батьківщину.

Про це громадська організація, одна з організаторів акції, пише в Instagram.

Акція розпочнеться о 12:00 на вулиці Богдана Хмельницького (від вулиці Хрещатик до Володимирської).

Організатори заходу, родини військовополонених та небайдужі українці, закликають киян та гостей міста долучитися до події та вкотре привернути увагу до теми обміну військовополоненими.

«Мрію обійняти брата!» або «Полон вбиває мого сина!» — з такими конкретними гаслами виходять люди на вулиці міста.

Також у пості Azovstalfamilies надали повний список міст по Україні, де проходитимуть акції.

Зокрема нагадали правила, яких потрібно дотримуватись на акціях: не використовувати ніякі види піротехніки, дотримуватись правил дорожнього руху та використовувати авто за призначенням.

Також там попросили не використовувати перший шеврон Азову.