7-8 лютого у столиці відбудеться Київський міжнародний форум з кібербезпеки 2024. Темою цьогорічного форуму стане «Стійкість під час кібервійни».

Це найбільша за останні роки подія у сфері кібербезпеки в Україні, що обʼєднає представників держави, технологічних компаній, провідних експертів галузі та кіберкомʼюніті під одним дахом.

Метою Форуму є переосмислення українського досвіду кібервійни і його використання у розвитку стратегій країн демократичного світу, задля підвищення кіберстійкості через застосування сучасних технологій, інструментів дипломатії, міжнародного права та активної кібероборони.

Порядок денний Форуму охоплюватиме наступні теми:

ключові виклики у сфері кібербезпеки, з якими зіштовхнулася Україна та уряди провідних країн світу;

стратегії підвищення рівня кібербезпеки на національному й міжнародному рівнях;

співпраця держав, бізнесів, спільнот і взаємовигідні партнерства для досягнення глобальної стійкості;

інновації та передові технології як передумова перемоги України.

Особливу увагу приділятимуть методам посилення кіберстійкості: від використання інновацій у військових технологіях і захисту критичної інфраструктури до розвитку державно-приватного партнерства та протидії дезінформації за допомогою OSINT-технологій.

Київський міжнародний форум з кібербезпеки започатковано Національним координаційним центром кібербезпеки (НКЦК) при РНБО України і Фондом цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global). Цьогорічна подія відбуватиметься за підтримки Державного департаменту США.

Організатори планують проводити подію щороку, створюючи підґрунтя для розвитку потужної платформи — майданчика для обміну кращими практиками, визначення спільних стратегій і координації дій у боротьбі з кіберзагрозами, зміцнення міжнародного співробітництва та обʼєднання зусиль для підвищення глобальної стійкості в кіберпросторі.

Дводенна програма Форуму наповнена виступами та панельними дискусіями за участі кращих міжнародних експертів, українських державних діячів, кібердипломатів, експертів, представників технологічних компаній та українського бізнесу, які щодня стикаються з численними викликами.

Серед основних спікерів:

Олексій Данілов (Секретар РНБО України), Михайло Федоров (Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України), Рустем Умєров (Міністр оборони України), Дмитро Кулеба (Міністр закордонних справ України), Натаніель Фік (Посол з особливих доручень, Бюро кіберпростору та цифрової політики, Держдепартамент США), Март Ноорма (керівник Обʼєднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО), Джен Істерлі (Директор Агентства США з питань захисту критичної інфраструктури CISA), Юхан Лепасар (Директор Агентства ЄС із мережевої та інформаційної безпеки (ENISA).

До організації Форуму долучилися Служба безпеки України, Міністерство оборони України, Міністерство цифрової трансформації та Міністерство закордонних справ. Технологічними партнерами виступають компанія Cyber Unit Technologies та ГО «Інститут дослідження кібервійни» (ICWR).

Також у рамках події відбудуться дводенні змагання з кібербезпеки (СТF) для фахівців державного і приватного сектору. Захід спрямований на підвищення рівня кваліфікації спеціалістів у сфері кібербезпеки та відпрацювання професійних навичок під час виконання завдань, максимально наближених до реальних кейсів. Додатково для усіх учасників передбачені воркшопи і тренінги.

Дізнатися детальніше про Київський міжнародний форум з кібербезпеки можна на сайті cyberforumkyiv.org.

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