Громадська організація "Кожна Тварина" та Community Café вже вдруге у цьому році проведуть спільний Веган Вікенд. Він пройде 29-30 червня у Києві.

На вас чекає смачна веганська кухня, крута музика, маркет, лекторій, симулятор польоту на дроні, настільний теніс, тату за донат, аукціони від Сергія Чиркова, Саші Гонтар і Макса Щербини, таврування на одязі, веган-пайки, мерч від «Кожної Тварини» та колаборації.

Це вже 8-й благодійний фестиваль для “Кожної Тварини”, ціль якого залишається незмінною — підтримка Сил оборони та популяризація веганства. Цього разу планують зібрати 1 млн грн на позашляховик для 241 бригади 206 батальйону мінометної батареї, на актуальний збір для 72 бригади та на веган-пайки.

З початку проведення фестивалю з 2022 року і до сьогодні було зібрано понад 2 мільйони гривень для Сил оборони.

Кілька слів від команди:

«Літній фестиваль стане другим цьогорічним заходом і матиме велику мету – 1 мільйон гривень для Сил оборони. Ми підготували потужний лайнап та лекторій, більше активностей та декорацій, а також створили унікальний мерч, який невдовзі анонсуємо. Тож закликаємо всіх приходити, донатити та гарно проводити час без насилля, з повагою до тварин, людей і навколишнього середовища».

Дата: 29-30 червня

Місце: Community Café + Community Garden (Київ, вул. Кирилівська 41)

Час: 14:00-22:00

Посилання на подію в Instagram.

Програма 29 червня

СЦЕНА

14:00. Reshat

16:00. Svzz

18:00. Аукціон з Сергієм Чирковим

19:00. ТУЧА

20:00. YUVI b2b Human Margareeta

ЛЕКТОРІЙ

14:30. «Тварини після людей» від ХАЩІ

16:00. «Що таке вільний вигул і чому його недостатньо»

Програма 30 ЧЕРВНЯ

СЦЕНА

14:00. Timan

16:00. JANE

18:00. Аукціон з Сашею Гонтар та Максом Щербиною

19:00. RUSIIICK ✗ MISHA SUBSTANCE

20:00. Data Molfar b2b Cantrust

ЛЕКТОРІЙ

14:30. «Тварини до людей»

16:00. «Веганство в попкультурі»

ВЕСЬ ЧАС: фудкорт, маркет, тату за донат, настільний теніс, симулятор польоту на дроні

Квитки-донати за посиланням.