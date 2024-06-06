На вас чекає смачна веганська кухня, крута музика, маркет, лекторій, симулятор польоту на дроні, настільний теніс, тату за донат, аукціони від Сергія Чиркова, Саші Гонтар і Макса Щербини, таврування на одязі, веган-пайки, мерч від «Кожної Тварини» та колаборації.
Це вже 8-й благодійний фестиваль для “Кожної Тварини”, ціль якого залишається незмінною — підтримка Сил оборони та популяризація веганства. Цього разу планують зібрати 1 млн грн на позашляховик для 241 бригади 206 батальйону мінометної батареї, на актуальний збір для 72 бригади та на веган-пайки.
З початку проведення фестивалю з 2022 року і до сьогодні було зібрано понад 2 мільйони гривень для Сил оборони.
Кілька слів від команди:
«Літній фестиваль стане другим цьогорічним заходом і матиме велику мету – 1 мільйон гривень для Сил оборони. Ми підготували потужний лайнап та лекторій, більше активностей та декорацій, а також створили унікальний мерч, який невдовзі анонсуємо. Тож закликаємо всіх приходити, донатити та гарно проводити час без насилля, з повагою до тварин, людей і навколишнього середовища».
Дата: 29-30 червня
Місце: Community Café + Community Garden (Київ, вул. Кирилівська 41)
Час: 14:00-22:00
Посилання на подію в Instagram.
Програма 29 червня
СЦЕНА
14:00. Reshat
16:00. Svzz
18:00. Аукціон з Сергієм Чирковим
19:00. ТУЧА
20:00. YUVI b2b Human Margareeta
ЛЕКТОРІЙ
14:30. «Тварини після людей» від ХАЩІ
16:00. «Що таке вільний вигул і чому його недостатньо»
Програма 30 ЧЕРВНЯ
СЦЕНА
14:00. Timan
16:00. JANE
18:00. Аукціон з Сашею Гонтар та Максом Щербиною
19:00. RUSIIICK ✗ MISHA SUBSTANCE
20:00. Data Molfar b2b Cantrust
ЛЕКТОРІЙ
14:30. «Тварини до людей»
16:00. «Веганство в попкультурі»
ВЕСЬ ЧАС: фудкорт, маркет, тату за донат, настільний теніс, симулятор польоту на дроні
Квитки-донати за посиланням.
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