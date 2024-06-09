Щотижня в столиці України проходять акції Free Azov на підтримку військових, які досі перебувають в полоні. Сьогодні, 9 червня, чергова акція відбулась на Лук'янівці. Родини військовополонених та небайдужі українці крокували вздовж вулиці Юрія Іллєнка, від перетину з вул. Митрофана Довнар – Запольського до перетину вул. Глибочицька.

Щотижнева акція “Free Azov” у Києві вже є не простою подією, а символом пам’яті та наполегливості. Це ще один спосіб нагадати про те, що понад два роки тому українські сини та доньки вийшли з заводу «Азовсталь» у Маріуполі за наказом командування. Дотепер родичі не знають, чи живі їхні рідні, й де саме їх утримує Росія.

«Межа» відвідала захід та ділиться зі світлинами з місця події.

«Цього тижня світ побачив моторошні фото з українськими полоненими, життя та здоровʼя яких, в буквальному сенсі, росіяни знищують в полоні. Привернути увагу світу до злочинів, більшість з яких росія тримає закритими від міжнародного суспільства, – наш з вами обовʼязок. На жаль, захисники Маріуполя та «Азовсталі» лишаються у полоні вже третій рік, тож запрошуємо вийти на акції, аби нагадати про них, інших полонених та безвісти зниклих, та підтримати родини», – йдеться у повідомленні Асоціації родин захисників «Азовсталі» у Facebook.

Аналогічні акції під гаслом “Free Azov” відбулися сьогодні ще у таких містах як Кролевець, Овруч, Чернівці, Кременчук, Миколаїв, Кривий Ріг, Ужгород, Львів, Тернопіль, Одеса, Рівне та Черкаси.