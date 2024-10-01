1 жовтня, в День захисників і захисниць України, у Києві громадська організація "Вшануй" організувала акцію пам'яті "Стою за", присвячену полеглим воїнам.

Світлинами з акції поділилося видання The Village.

На Майдані Незалежності люди почали збиратися приблизно о 08:45. На захід прийшли десятки людей з фотографіями загиблих захисників та захисниць, квітами та свічками. Люди з портретами сформували єдину лінію, що тягнулася від Монумента Незалежності до вулиці Городецького.

О 9-й почався відлік хвилини мовчання. Учасники акції, а також перехожі та автомобілі, зупинилися на цю хвилину. Після цього пролунали ноти гімну України.

Героям тричі слава.

У громадській організації “Вшануй” підкреслили важливість персоналізації та змістовного наповнення ритуалу хвилини мовчання. Це один із способів виявити шану загиблим, подякувати діючим військовослужбовцям, а також підтримати родини, які втратили близьких через війну, і сім’ї безвісти зниклих та полонених.

Тому організація прагне, щоб хвилина мовчання стала загальноприйнятою і офіційно дотримувалася як у бізнесі, так і в державних установах та серед цивільних осіб.

“Ми складали петицію до КМДА й просили запровадити всюди зворотний відлік, але перед цим додати пояснення, що треба робити. Наприклад, увага, 9:00, просимо вас зупинитися, підвестися, прикласти руку до серця, щоб ушанувати пам’ять. Ми маємо підказати людям, що їм робити. Але поки що міська влада не хоче до нас дослухатися. Кличко відповів нам на петицію, що в країні немає політики пам’яті, тому не зрозуміло, що треба робити на рівні міста. Тож ми робимо все можливе разом з Інститутом національної пам’яті “Церемоніал”, щоби політика пам’яті в нас офіційно з’явилася”, — розповіла менеджерка проєкту “Вшануй” Катерина Даценко.