Про це заявив білоруський доброволець із позивним “Безсмертний” Андрій Трацевський.
За його словами, учасником сварки був Павло Поляруш — керівник Управління по роботі з проблемними активами Нацбанку.
“П’яний на дорозі вискочив під колеса, перекрив рух, почав битися, сказав, що з “наградки” (нагородного пістолета — ред.) прострелить мені ноги”, — заявив військовий.
Також він стверджує, що посадовець Нацбанку на місці події відмовився від проходження тесту на вміст алкоголю у крові. За словами Трацевського, працівник Нацбанку скаржився на розбиті окуляри і викликав “швидку”.
Опонент білоруського добровольця на оприлюдненому відео заперечив, що погрожував зброєю і назвав такі заяви “неправдою” і “наклепом”. На кадрах було видно, що до учасників конфлікту прибули поліцейські.
У поліції Києва надали коментар “Суспільному”, що конфлікт стався ввечері 26 вересня на парковці житлового комплексу у Дарницькому районі. Інцидент розгорнувся між водіями автомобілів Lexus і Audi. За даними правоохоронців, водій Lexus, який перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння, заблокував проїзд військовому, що керував Audi.
Попередньо, зі слів військового, водій Lexus спровокував конфлікт, почав кидатись у бійку та погрожував застосуванням зброї, на що той вдарив чоловіка у відповідь та розпилив газовий балончик.
У ситуацію втрутились поліцейські, які несли службу неподалік. Стосовно водія Lexus патрульні склали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП – керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп’яніння. Від перевірки на “Драгері” чоловік відмовився.
Слідчі вилучили у керманича Lexus пістолет та відправили на експертизу.
Дані про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за двома статтями Кримінального кодексу України:
- щодо дій водія Лексуса — ч. 1 ст. 129 — погроза вбивством,
- щодо дій водія Ауді — ч. 1 ст. 125 — спричинення легкого тілесного ушкодження.