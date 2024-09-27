У Києві на парковці стався конфлікт між білоруським добровольцем і посадовцем Національного банку України, під час якого посадовець погрожував "прострелити ноги" військовому. Поліція прибула на місце інциденту.

Про це заявив білоруський доброволець із позивним “Безсмертний” Андрій Трацевський.

За його словами, учасником сварки був Павло Поляруш — керівник Управління по роботі з проблемними активами Нацбанку.

“П’яний на дорозі вискочив під колеса, перекрив рух, почав битися, сказав, що з “наградки” (нагородного пістолета — ред.) прострелить мені ноги”, — заявив військовий.

Також він стверджує, що посадовець Нацбанку на місці події відмовився від проходження тесту на вміст алкоголю у крові. За словами Трацевського, працівник Нацбанку скаржився на розбиті окуляри і викликав “швидку”.

Опонент білоруського добровольця на оприлюдненому відео заперечив, що погрожував зброєю і назвав такі заяви “неправдою” і “наклепом”. На кадрах було видно, що до учасників конфлікту прибули поліцейські.

У поліції Києва надали коментар “Суспільному”, що конфлікт стався ввечері 26 вересня на парковці житлового комплексу у Дарницькому районі. Інцидент розгорнувся між водіями автомобілів Lexus і Audi. За даними правоохоронців, водій Lexus, який перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння, заблокував проїзд військовому, що керував Audi.

Попередньо, зі слів військового, водій Lexus спровокував конфлікт, почав кидатись у бійку та погрожував застосуванням зброї, на що той вдарив чоловіка у відповідь та розпилив газовий балончик.

У ситуацію втрутились поліцейські, які несли службу неподалік. Стосовно водія Lexus патрульні склали адмінпротокол за ст. 130 КУпАП – керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп’яніння. Від перевірки на “Драгері” чоловік відмовився.

Слідчі вилучили у керманича Lexus пістолет та відправили на експертизу.

Дані про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за двома статтями Кримінального кодексу України: