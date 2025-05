Фотографи та воєнні документалісти Влада і Костянтин Ліберови представлять фотовиставку «Останній рік» — серію світлин, знятих у прифронтових містах та в зоні бойових дій у 2024–2025 роках. Експозиція працюватиме з 21 по 25 травня у просторі MacPaw Space (Київ, вул.Велика Васильківська, 100). Організатором виступає компанія MacPaw за підтримки MacPaw Foundation.

Ці фото — свідчення життя України під час війни. Чесні, інтимні й безкомпромісні. Назва виставки «Останній рік» звучить як фіксація часу і як надія: на те, що цей рік стане останнім у цій війні. Зокрема, на одному з зі знімків — робота артилерії 53 окремої механізованої бригади, на інших — бійці підрозділу «Химера» ГУР МО під час виконання бойових завдань.

Влада і Костянтин Ліберови з перших днів повномасштабного вторгнення фіксують життя на передовій і в тилу, створюючи чесний і глибокий візуальний щоденник війни. Їхні знімки публікують найбільші світові видання і будуть представлені у MacPaw Space. Подружжя Ліберових документує повномасштабну війну від її початку, регулярно працюючи безпосередньо на лінії фронту. Їхні фото публікують провідні медіа — The New York Times, The Guardian, CNN, BBC — а також світові лідери. Крім того, Костянтин Ліберов є лауреатом французької премії Bayeux Calvados-Normandy Award, а його роботи увійшли до списку найкращих світлин 2024 року за версією Time і Getty Images.

«Ця виставка — ще один спосіб говорити про війну в Україні, про тих, хто тримає наше небо і наші кордони, про щоденну тяжку працю наших захисників і медиків, які рятують їх життя. Для MacPaw Foundation підтримка захисників і захисниць України — це неодноразова кампанія, а щоденна системна робота. Ми віримо, що документальна фотографія не лише зберігає правду, а й мобілізує небайдужість.Кожен донат на цій виставці — це допомога тим, хто прямо зараз рятує життя на фронті», Анна Манухіна, MacPaw CSR Lead, Директорка MacPaw Foundation.