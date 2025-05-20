Влада і Костянтин Ліберови з перших днів повномасштабного вторгнення фіксують життя на передовій і в тилу, створюючи чесний і глибокий візуальний щоденник війни. Їхні знімки публікують найбільші світові видання і будуть представлені у MacPaw Space. Подружжя Ліберових документує повномасштабну війну від її початку, регулярно працюючи безпосередньо на лінії фронту. Їхні фото публікують провідні медіа — The New York Times, The Guardian, CNN, BBC — а також світові лідери. Крім того, Костянтин Ліберов є лауреатом французької премії Bayeux Calvados-Normandy Award, а його роботи увійшли до списку найкращих світлин 2024 року за версією Time і Getty Images.

«Ця виставка — ще один спосіб говорити про війну в Україні, про тих, хто тримає наше небо і наші кордони, про щоденну тяжку працю наших захисників і медиків, які рятують їх життя. Для MacPaw Foundation підтримка захисників і захисниць України — це неодноразова кампанія, а щоденна системна робота. Ми віримо, що документальна фотографія не лише зберігає правду, а й мобілізує небайдужість.Кожен донат на цій виставці — це допомога тим, хто прямо зараз рятує життя на фронті», Анна Манухіна , MacPaw CSR Lead, Директорка MacPaw Foundation.

«Останній рік» — виставка, у якій ми зібрали наші роботи, зроблені наприкінці 2024-го та впродовж 2025 року повномасштабного вторгнення. Цією виставкою ми прагнемо показати, як за цей час змінилася сучасна війна: вона майже повністю пішла під землю, у темряву, де стає щораз складніше показати її справжнє обличчя. Більшість із цих фотографій зроблені в надскладних умовах. Але навіть у повній темряві нам вдавалося знаходити незгасаючі промені світла й надії. Ця виставка присвячена всім, хто боронив і боронить нашу країну, культуру та націю від найстрашнішого ворога. Ми — назавжди в боргу перед вами», Влада і Костянтин Ліберови

Ця виставка стане фінальною подією травня в MacPaw Space — просторі, який з 2021 року став місцем для відкритих подій, мистецьких ініціатив і діалогу технологічної спільноти. Подія символічно закриває цей етап з подякою і благодійним збором на підтримку захисників України.

Офіційне відкриття виставки відбудеться 21 травня о 17:00. У цей вечір Влада та Костянтин особисто звернуться до її відвідувачів із вітальним словом. У програмі також запланований благодійний аукціон робіт, зокрема — з підписами Голови Служби безпеки України Василя Малюка та очільника ГУР Кирила Буданова.

Час роботи виставки: 21–25 травня (21 травня – з 17:00, інші дні – щоденно з 11:00 до 20:00)

21–25 травня (21 травня – з 17:00, інші дні – щоденно з 11:00 до 20:00) Локація: MacPaw Space (вул. Bелика Васильківська, 100, Київ)

У разі повітряної тривоги просимо відвідувачів покинути простір та пройти в найближчі укриття на станції метро «Палац Україна» та «Олімпійська».

Вхід — за довільний донат від 300 грн. Усі зібрані кошти MacPaw Foundation спрямує на підтримку медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки Да Вінчі». Задонатити можна безпосередньо при вході карткою або готівкою. Мета збору — забезпечити батальйон кейсеваком для порятунку поранених.

Про MacPaw

Компанія MacPaw розробляє інноваційне програмне забезпечення для macOS та iOS, допомагаючи користувачам у всьому світі простіше й ефективніше працювати з технологіями. Мільйони людей користуються флагманськими продуктами компанії — CleanMyMac і Setapp. Водночас MacPaw створює нові можливості у сфері продуктивності на основі штучного інтелекту з Eney та посилює кібербезпеку завдяки Moonlock Engine, технології виявлення зловмисного програмного забезпечення.

Компанія заснована в Києві та має офіс у Бостоні, США. MacPaw є надійним лідером в екосистемі програмного забезпечення для Mac: кожен п’ятий користувач Mac має хоча б один продукт компанії.

Про MacPaw Foundation

MacPaw Foundation — благодійний фонд MacPaw, створений у 2016 році для реалізації соціальних проєктів компанії. З лютого 2022 року, з початком повномасштабного російського вторгнення MacPaw Foundation дбає про тих, хто нас захищає, а також допомагає українцям, які постраждали внаслідок військової агресії росії проти України.

Загалом, компанія MacPaw вже передала на допомогу українцям близько $12 млн.