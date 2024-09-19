На Контрактовій площі в Києві відбулося відкриття інсталяції під назвою "Битва за світло", де представили обладнання українських теплоелектростанцій після російських атак.

Про це йдеться в повідомленні компанії ДТЕК.

Експонатом інсталяції є зруйнований силовий трансформатор, який до війни працював на одній з теплоелектростанцій ДТЕК. Трансформатор, разом з десятками інших, постраждав від масованих обстрілів і був зруйнований після кількох влучань уламків.

Ця інсталяція дозволяє українцям і гостям столиці особисто побачити масштаби руйнувань в енергетичній інфраструктурі України. З жовтня 2022 року ворог здійснив понад 1000 атак на енергетичні об’єкти, знищивши майже 90% теплової генерації та 45% гідрогенерації. Останні обстріли призвели до втрати 9 ГВт потужностей.

“Енергетична інфраструктура кожного без виключення регіону постраждала від обстрілів. У проміжках між масованими ракетними ударами ворог ледь не щодня атакує дронами енергообʼєкти по всій країні, особливо в прифронтових регіонах. Наші енергетики докладають титанічних зусиль, щоб в таких надскладних умовах зберегти цілісність енергосистеми та забезпечувати наших громадян електроенергією“, – зазначив перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко.

Інсталяція організована компанією ДТЕК та ГО “Порт Культури” за сприяння Міністерства енергетики України та при підтримці КМДА.

“Виставлений трансформатор має свою історію – після обстрілу він палав добу, бо його неможливо було загасити. І, на жаль, через масштабні пошкодження його неможливо відновити. Ми поставили його в Києві, аби кожен міг на власні очі побачити це так, як бачать енергетики на ТЕС ті інших енергетичних об’єктах. Проте, попри всі складності та щоденні ризики потрапити під ворожий обстріл, українські енергетики продовжують свою битву за світло”, – зазначив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.