Сьогодні, у День Захисників та Захисниць України, у Дарницькому районі Києва відкрили меморіальну скульптуру "Небесний дозор".

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Меморіал розташований у новому сквері Героїв-прикордонників і присвячений загиблим бійцям 10-го мобільного прикордонного загону “Дозор”.

“Сьогодні, в День Захисників та Захисниць України, разом з головою Державної прикордонної служби України Сергієм Дейнекою відкрили у Дарницькому районі столиці, в новоствореному сквері Героїв-прикордонників, меморіальну скульптуру “Небесний дозор” — на знак шани та пам’яті загиблих Героїв 10-го мобільного прикордонного загону “Дозор”, — написав Кличко.

Він зазначив, що меморіал та сквер були створені за підтримки меценатів. Мер Києва наголосив, що українські бійці вже 11-й рік протистоять російському злу і агресії.