Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
Меморіал розташований у новому сквері Героїв-прикордонників і присвячений загиблим бійцям 10-го мобільного прикордонного загону “Дозор”.
“Сьогодні, в День Захисників та Захисниць України, разом з головою Державної прикордонної служби України Сергієм Дейнекою відкрили у Дарницькому районі столиці, в новоствореному сквері Героїв-прикордонників, меморіальну скульптуру “Небесний дозор” — на знак шани та пам’яті загиблих Героїв 10-го мобільного прикордонного загону “Дозор”, — написав Кличко.
Він зазначив, що меморіал та сквер були створені за підтримки меценатів. Мер Києва наголосив, що українські бійці вже 11-й рік протистоять російському злу і агресії.
“Українці б’ються за свою вільну та незалежну державу. Ми не здамося, як би складно не було. Справжня сила – тільки в єднанні нації, її зосередженості на головній меті. Дякую кожному Захиснику та Захисниці України! Честь і слава нашим військовим! Вічна памʼять полеглим Героям! Слава Україні та її Героям!” — резюмував Кличко.
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