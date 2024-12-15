В Офісі президента кажуть, що угорська сторона з Україною "нічого не обговорювала" і "не попереджала про свої контакти з Москвою".

Про відмову Києва Віктору Орбану розповів міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

За його словами, прем’єр-міністр Угорщини запропонував, щоб Росія та Україна оголосили перемир’я, щоб “ніхто не загинув за ці кілька днів, та провели масовий обмін полоненими до тисячі людей.

За словами Сіярто, Орбан назвав свою пропозицію такою, якої не було останні тисячу днів. Утім, додав Сіярто, “пропозиція більше не лежить на столі”.

Угорський міністр зазначив, що зауважив, що після телефонної розмови 11 грудня Орбана з російським лідером Володимиром Путіним, він попросив у міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та глави Офісу президента Андрія Єрмака організувати телефонну розмову між Орбаном та Зеленським.

За його словами, українська сторона у “досить небувалий для дипломатії жест” і “рішуче, хоча й культурно”, відмовила у цій можливості.

Водночас, як повідомляє Суспільне, в Офісі президента кажуть, що угорська сторона з Україною “нічого не обговорювала” і “не попереджала про свої контакти з Москвою”. Своєю чергою “Україна не уповноважувала Угорщину ні на що”. Там також підкреслили, що перемовини про масштабний обмін полоненими до кінця цього року тривають вже два тижні.