Реставрація крематорію передбачена Програмою економічного і соціального розвитку Києва до 2026 року.

Київський крематорій провів тендер на розробку проєкту реставрації зали прощання, оголошення опублікували на сайті Prozorro.

Крематорій уклав угоду на реставрацію зали прощання з компанією «Європроектбудсервіс». Вартість робіт становить 1,3 мільйона гривень, реставрацію повинні завершити до кінця вересня 2024 року.

Модерністський ансамбль крематорію, який розташований на вулиці Байковій, збудували в 1970-х роках за проєктом Авраама Мілецького, Ади Рибачук і Володимира Мельніченка.

Ритуальні корпуси Київського крематорію отримали статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини у 2020 році. Зали крематорію перебувають у поганому стані, на що скаржилися, зокрема військові.

Почали ремонтні роботи планували у 2021 році, але оскільки крематорій набув охоронного статусу, то для проведення реставрації потрібні інші процедури й дослідження, зазначали у КМДА.

Реставрація крематорію передбачена Програмою економічного і соціального розвитку Києва до 2026 року.