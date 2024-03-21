Внаслідок нічного ракетного обстрілу Києва пошкоджено Свято-Миколаївський храм Православної церкви України на Татарці, ракетний удар також зачепив капличку поруч.

Про це йдеться на Facebook-сторінці храму.

“Внаслідок чергової ракетної атаки російського агресора зазнав пошкодження наш Свято-Миколаївський храм на Татарці та капличка поруч. У храм влучили уламки російської балістичної ракети”, − йдеться у повідомленні.

Подробиці розповів речник Генштабу і релігієзнавець Андрій Ковальов:

«Розпʼяття посічене, ікони побиті склом, вікна і двері вибиті. Капличка поряд понищена. Біля храму – вирва. Святилеще Господа Бога ми відбудуємо, але головне, що всі живі! Просимо Ваших молитов! Не гніваєтеся у Великий піст, а краще конвертуйте ваш гнів у донати на відбудову, ремонт храму та прилеглої території», — написав Ковальов.