Про це йдеться на Facebook-сторінці храму.
“Внаслідок чергової ракетної атаки російського агресора зазнав пошкодження наш Свято-Миколаївський храм на Татарці та капличка поруч. У храм влучили уламки російської балістичної ракети”, − йдеться у повідомленні.
Подробиці розповів речник Генштабу і релігієзнавець Андрій Ковальов:
«Розпʼяття посічене, ікони побиті склом, вікна і двері вибиті. Капличка поряд понищена. Біля храму – вирва. Святилеще Господа Бога ми відбудуємо, але головне, що всі живі!
Просимо Ваших молитов! Не гніваєтеся у Великий піст, а краще конвертуйте ваш гнів у донати на відбудову, ремонт храму та прилеглої території», — написав Ковальов.
- Росія завдала ударів по Києву
- Інформація щодо потерпілих в наслідок обстрілу Києва
- На Київщині внаслідок масованого ворожого обстрілу без світла 1700 споживачів, — Міненерго