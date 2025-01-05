Про це йдеться у повідомленні служби.
У неділю, 5 січня, о 6-й годині ранку до КАРС (Комунальна аварійно-рятувальна служба) надійшло повідомлення про те, що на вулиці Азербайджанській у Дніпровському районі чути плач дитини, яка вже кілька днів перебуває в замкненій квартирі.
Рятувальники оперативно виїхали на місце події. Після деблокування дверей вони виявили немовля у вкрай критичному стані. Матір’ю дитини виявилася 16-річна дівчина.
Дитині було надано першу допомогу, а далі її передали медикам швидкої медичної допомоги.
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