Рятувальники Київської служби порятунку врятували життя немовляти, яке кілька днів перебувало в заблокованій квартирі в Дніпровському районі Києва.

Про це йдеться у повідомленні служби.

У неділю, 5 січня, о 6-й годині ранку до КАРС (Комунальна аварійно-рятувальна служба) надійшло повідомлення про те, що на вулиці Азербайджанській у Дніпровському районі чути плач дитини, яка вже кілька днів перебуває в замкненій квартирі.

Рятувальники оперативно виїхали на місце події. Після деблокування дверей вони виявили немовля у вкрай критичному стані. Матір’ю дитини виявилася 16-річна дівчина.

Дитині було надано першу допомогу, а далі її передали медикам швидкої медичної допомоги.