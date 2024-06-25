Про це розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда.

У Києві зростає потреба встановлення пам’ятних знаків та перейменування вулиць на честь загиблих мешканців району. За останні роки кількість клопотань щодо цього збільшилася в шість разів, а вже у 2023 році вони становили 71% від загальної кількості.

З 2014 року вже перейменували 60 вулиць та скверів, більшість з них за останні два роки. Проте, існує деяка обуреність серед фахівців, які наголошують на можливому травматичному впливі таких пам’ятників. Крім того, виникає проблема визначення, кому саме присвоювати ці назви, оскільки на один об’єкт можуть претендувати кілька родин.

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