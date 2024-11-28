Про це повідомляє пресслужба МВС України.
“Наші спеціалісти виявили уламки крилатої ракети Х-55. Хоча вони не створювали прямої загрози, небезпека залишалася через можливі вибухонебезпечні елементи”, – йдеться у повідомленні.
У відомстві підкреслили, що оперативне втручання таких випадків є критично важливим для уникнення можливих інцидентів.
“У разі виявлення підозрілих предметів категорично заборонено до них наближатися чи торкатися. Громадян закликаємо негайно інформувати відповідні служби за номерами 101, 102 або 112”, – наголосили у пресслужбі.
Зазначається, що подібні знахідки є результатом масованих обстрілів української території, і їхнє оперативне знешкодження зменшує ризики для мирного населення.
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