Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Організатором схеми виявився ексспівробітник столичного військкомату, раніше судимий за корупцію. До злочинної діяльності він залучив лікаря та чинного посадовця одного з територіальних центрів комплектування.

“Послуги з ухилення від мобілізації коштували від 7 до 15 тисяч доларів, включаючи фіктивні медичні документи та сприяння у проходженні комісії”, – йдеться у повідомленні.

Зловмисники надавали клієнтам фальшиві довідки від військово-лікарської комісії, що дозволяло отримати “білий квиток” для виїзду за кордон.

Під час обшуків у фігурантів було вилучено чорнові записи, медичну документацію, техніку, мобільні пристрої та близько 5 мільйонів гривень.

Центральна військово-лікарська комісія вже анулювала раніше видані документи для чоловіків, які скористалися цією схемою. Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших учасників угруповання та осіб, що отримали незаконні документи.

Організатору та одному з фігурантів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Ще один підозрюваний перебуває під домашнім арештом. Злочинців підозрюють у незаконному перетині кордону, ухиленні від мобілізації та зловживанні впливом, що передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.