У столиці України зʼявиться сквер імені Героя України Дмитра Коцюбайла, також добре відомого як Да Вінчі. Сквер буде розташований на тихій вулиці Михайла Омеляновича-Павленка, ще одного видатного борця за українську незалежність.

Про це повідомив архітектор Вахрин Артем.

Він зазначив, що працює над проєктом разом із архітекторкою Катериною Айвазян.

“Цей проект не стосується особистих архітектурних амбіцій. Він про збереження пам’яті та зміну підходу до меморіалізації. Саме тому ми обрали створити сквер для вшанування пам’яті у міському просторі замість чергового муралу. Адже пам’ять героїв потребує нашої поваги та честі. І я хотів би, щоб це не було поодиноким випадком, а стало суспільним принципом. Щоб у кожного було особливе місце для зустрічі з героєм”, — написав він.

Архітектор додає, генеральний план скверу – пряме віддзеркалення душі та подвигу Дмитра Коцюбайла, який загинув від осколкового поранення. За його словами, це місце буде символізувати удар снаряда, де кожен куток і кожна лінія нагадуватимуть про служіння та відданість Да Вінчі.

Скульптуру вовка створила Юлія Беляєва, яка повідомила, що Артем Вахрин усе затверджував у тісній комунікації з сім’єю загиблого Дмитра Коцюбайла.

“Це комплексне рішення, в якому поєднується глибоке вшанування пам’яті полеглого воїна генія України та благоустрій занедбаного куточка Києва…Поєднались два світи, як і має бути…в меморіалізації”, — написала вона.

“Бронзова скульптура вовка, який відпочиває на щиті, буде доповнена композицією з грубого каміння. А в ландшафтних рішеннях ми використаємо рослини з Галичини й букових лісів, де зростав Дмитро”, — зазначив архітектор.