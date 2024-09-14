В Оболонському районі столиці уламки збитого дрона впали на територію комунального підприємства.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

О пів на другу ночі в Києві оголосили повітряну тривогу. За майже двадцять хвилин в місті пролунали звуки вибухів, згодом міський голова Віталій Кличко повідомив про роботу протиповітряної оборони.

“В Оболонському районі столиці уламки БпЛА впали на територію комунального підприємства. Пожежі немає. Екстрені служби прямують на місце”, — написав Кличко.

Про падіння уламків на межі міста та області також розповіли у Київській міській військовій адміністрації.

“Зафіксовано падіння уламків на межі міста та області, за межами житлової забудови. Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходила”, — повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

На щастя, це сталося поза житловою забудовою, саме тому інформації про руйнування чи постраждалих попередньо не надходило.