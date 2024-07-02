Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Зазначається, що у столиці концентрації діоксиду азоту досягнуть гранично допустимих значень, що негативно впливатиме на самопочуття людей.
«Спекотна, суха та маловітряна погода сприяє накопиченню й інших забруднюючих речовин в приземному шарі повітря», – йдеться у повідомленні.
Український гідрометцентр рекомендує киянам:
- часте вживання води,
- вологе прибирання,
- вентилювання приміщень,
- перебування в паркових зонах, подалі від автомобільних доріг та залізниць.