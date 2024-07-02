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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Зазначається, що у столиці концентрації діоксиду азоту досягнуть гранично допустимих значень, що негативно впливатиме на самопочуття людей.

«Спекотна, суха та маловітряна погода сприяє накопиченню й інших забруднюючих речовин в приземному шарі повітря», – йдеться у повідомленні.

Український гідрометцентр рекомендує киянам:

  • часте вживання води,
  • вологе прибирання,
  • вентилювання приміщень,
  • перебування в паркових зонах, подалі від автомобільних доріг та залізниць.