2 липня у Києві буде очікується погіршення якості повітря через спеку.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Зазначається, що у столиці концентрації діоксиду азоту досягнуть гранично допустимих значень, що негативно впливатиме на самопочуття людей.

«Спекотна, суха та маловітряна погода сприяє накопиченню й інших забруднюючих речовин в приземному шарі повітря», – йдеться у повідомленні.

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