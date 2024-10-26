Ввечері у п'ятницю, 25 жовтня, росіяни атакували Київ безпілотниками. Внаслідок атаки у Соломʼянському районі загинула дитина, ще шестеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє КМДА, посилаючись на заяву мера столиці Віталія Кличка.

“У будинку в Соломʼянському районі пошкоджені квартири з 17 по 21 поверхи. Пожежу ліквідували. Загинула дівчинка 2009 року народження. Постраждали 5 людей. Чотирьом надали допомогу на місці, одну людину госпіталізували”, ‒ йдеться у дописі.

На місці для мешканців будинку розгорнули мобільний намет для надання необхідної допомоги.

За даними ДСНС, внаслідок ворожого обстрілу сталося руйнування з подальшим горінням на 16 та 17 поверхах, а також загоряння на 20 та 21 поверсі 25-поверхового житлового будинку. Пожежу локалізовано о 22:54 на площі 200 кв. м, ліквідовано о 23:21. Загалом на місці події працювало 60 рятувальників та 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, російський дрон влучив у багатоповерховий будинок в Соломʼянському районі напередодні ввечері. Це спричинило масштабну пожежу на кількох поверхах. Загалом рятувальники вивели з будівлі понад 100 людей.