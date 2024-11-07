Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
“Нашим ключовим пріоритетом є модернізація енергосектору Києва, щоб підвищити його стійкість та незалежність”, – зазначає мер Києва.
У травні Київрада підтримала Концепцію “Енергетичне відновлення: шлях до розподіленої когенерації”, яка передбачає будівництво локальних джерел комбінованого виробництва тепла та електроенергії.
До цієї ініціативи долучилися й міжнародні партнери. За планом, місто протягом року має отримати ще 15 установок загальною потужністю до 170 МВт для забезпечення потреб важливих об’єктів столиці.
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