Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Нашим ключовим пріоритетом є модернізація енергосектору Києва, щоб підвищити його стійкість та незалежність”, – зазначає мер Києва.

У травні Київрада підтримала Концепцію “Енергетичне відновлення: шлях до розподіленої когенерації”, яка передбачає будівництво локальних джерел комбінованого виробництва тепла та електроенергії.

До цієї ініціативи долучилися й міжнародні партнери. За планом, місто протягом року має отримати ще 15 установок загальною потужністю до 170 МВт для забезпечення потреб важливих об’єктів столиці.

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