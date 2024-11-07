Нове обладнання, встановлене на одному з об’єктів критичної інфраструктури, з'явилося завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Проекту енергетичної безпеки.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Нашим ключовим пріоритетом є модернізація енергосектору Києва, щоб підвищити його стійкість та незалежність”, – зазначає мер Києва.

У травні Київрада підтримала Концепцію “Енергетичне відновлення: шлях до розподіленої когенерації”, яка передбачає будівництво локальних джерел комбінованого виробництва тепла та електроенергії.

До цієї ініціативи долучилися й міжнародні партнери. За планом, місто протягом року має отримати ще 15 установок загальною потужністю до 170 МВт для забезпечення потреб важливих об’єктів столиці.