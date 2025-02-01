Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

З’ясувалось, що зловмисниця готувала підрив вибухівки біля будівлі одного зі структурних підрозділів СБУ.

Ця локація наразі не використовується співробітниками спецслужби, котрі на період повномасштабного вторгнення передислоковані на запасні пункти роботи. Втім, потенційний теракт міг призвести до великих жертв серед цивільних перехожих у центральній частині міста.

У затриманої на місці події виявлено сумку, в якій знаходився саморобний вибуховий пристрій потужністю 7 кг у тротиловому еквіваленті. Такого заряду достатньо, щоб серйозно пошкодити будівлю і завдати смертельного ураження людям, які перебувають навколо епіцентру вибуху.

Російською агенткою виявилась 22-річна наркозалежна зі Львова, яка шукала “швидкі” гроші на сумнівних Telegram-каналах. За вказівкою рашистів дівчина приїхала до Києва, де її російський куратор завчасно орендував для неї квартиру у центрі міста.

Після заселення до тимчасового помешкання вона забрала через кур’єрську доставку мінікамеру відеоспостереження і встановила її на балконі. Таким чином росіяни отримали можливість у режимі онлайн слідкувати за центральною вулицею Києва і могли зафіксувати наслідки теракту.

Зловмисниця була затримана “на гарячому”, коли вона забрала зі схованки сумку з вибухівкою і прямувала до орендованої квартири. Під час обшуку у затриманої додатково вилучено мобільний телефон, який використовувався для комунікації з російською спецслужбою.

Фігурантці повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.