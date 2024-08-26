Поліція затримала чоловіка за підпал автомобіля військового у Печерському районі Києва.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

«27-річний уродженець Луганської області знайшов у телеграмі «підробіток», запропонований представниками ворожих спецслужб, й за 1000 доларів погодився палити автомобілі, що належать військовим та іншим представникам Силам безпеки та оборони. Так, порушник підшукав «потрібний» позашляховик й після погодження від куратора з рф підпалив його», – зазначили в установі.

Зазначається, що всі свої дії фігурант зафіксував на камеру задля надання доказів замовникові.

Поліціянти спільно з працівниками Служби безпеки затримали чоловіка та повідомили йому про підозру у перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період (ч.1 ст. 114-1 ККУ.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до восьми років.

«Правоохоронці вкотре звертаються до громадян – жодні гроші не варті зради своєї країни та її громадян! Кожний хто вирішить це перевірити – обов’язково отримає справедливе покарання», – заявили у поліції.