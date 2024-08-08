Правоохоронці затримали двох юнаків, які за вказівкою спецслужб РФ підпалили релейну шафу залізниці та готувались до підпалу ще кількох об`єктів "Укрзалізниці".

Про це повідомили в Службі безпеки України та поліції Києва.

У СБУ пояснили, що основними цілями ворога були релейні шафи сигнальних установок на важливих напрямках залізничного сполучення. До вчинення диверсій окупанти залучили місцевого 22-річного хлопця та його 17-річного знайомого різнороба.

Співробітники поліції з`ясували, що на російських кураторів хлопці натрапили в соціальній мережі Telegram. За підпал їм обіцяли добре заплатити.

Першим завданням було спалити релейну шафу поблизу однієї з вантажних станцій “Укрзалізниці” в Подільському районі Києва. Як з’ясувалось, за свої “послуги” вони вже встигли отримати 1500 грн авансу.

Також юнаки, за вказівкою росіян, знімали на мобільні телефони свої дії як доказ виконаної роботи для звіту. Правоохоронці з’ясували, що далі хлопці мали продовжити серію підпалів на об’єктах залізничної інфраструктури Києва.

Співробітники СБУ затримали обох по гарячих слідах. Під час обшуків у затриманих вилучили телефони, а також “робочий інвентар”, який використовували для підпалу.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України — диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Наразі 22-річний хлопець перебуває під вартою, а його спільник — під нічним домашнім арештом. Обом загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.