Сьогодні, 25 грудня, працівники Державного бюро розслідувань затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Затримання відбулося після внесення застави у розмірі 39, 364 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

ДБР отримало дані, що після звільнення з ізолятора він мав намір ухилятися від слідства, зокрема планував виїхати за кордон.

Йому висунуто підозру у скоєнні нових кримінальних правопорушень, зокрема у організації перешкоджання діяльності Збройних сил України та у складанні фальшивих документів.

Слідство встановило, що підозрюваний сфальсифікував документи про травму, не пов’язану з виконанням службових обов’язків, і незаконно отримав додаткову винагороду на суму 165 тис. 480 гривень за період квітень-червень 2022 року.

У рамках кримінального провадження суд ухвалив рішення про передачу в управління АРМА нерухомості, що належала родичам колишнього військкома.

Серед цієї власності — будинок в Іспанії, оцінений у 4 мільйони євро, офіс у Марбельї вартістю 510 тисяч євро, а також автомобілі Mercedes-Benz і Toyota, загальна вартість яких перевищує 14 мільйонів гривень.

ДБР вже направило до суду два обвинувальні акти проти колишнього військкома за корупційні та службові правопорушення, що передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років.

У ДБР не розкривають ім’я підозрюваного, але за наданими деталями справи стає зрозуміло, що йдеться про Євгена Борисова, якому раніше було висунуто підозру у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

При цьому встановлено, що з грудня 2022 року по січень 2023 року він відпочивав зі своєю матір’ю та дружиною у Республіці Сейшельські Острови та Королівстві Іспанія.