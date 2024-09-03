Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що зловмисники дізналися про значну суму грошей у криптовалюті, якою володіє 20-річний засновник онлайн-бізнесу. Вони прийшли до нього додому, представившись правоохоронцями, і погрожували “кримінальною відповідальністю” за сфабриковані звинувачення у державній зраді, пов’язані з нібито співпрацею з громадянином Росії. Шахраї пообіцяли “залагодити” ситуацію за 250 тисяч доларів.

В результаті, потерпілий був змушений переказати на їхній криптогаманець майже 10 мільйонів гривень, які зловмисники того ж дня перевели в готівку через один з обмінних пунктів Києва. Під час обшуків у підозрюваних вилучили банківські картки, комп’ютери, мобільні телефони, преміальні автомобілі, підроблені посвідчення журналістів і членів громадських формувань, амуніцію, близько 7 тисяч доларів та понад 63 тисячі гривень.

Четверо підозрюваних отримали звинувачення у вимаганні, вчиненому групою осіб за попередньою змовою під час воєнного стану, що призвело до значних матеріальних збитків потерпілому (ч. 4 ст. 189 КК України). Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Двом підозрюваним уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, щодо решти триває розгляд питання про обрання аналогічного запобіжного заходу.

Розслідування триває, правоохоронці перевіряють можливу причетність підозрюваних до інших подібних злочинів.