У Києві затримали лікарку, яка вимагала 5000 доларів з військового за підтвердження групи інвалідності

Правоохоронці "на гарячому" затримали посадовицю лікарні, яка вимагала $5 тис. з військового за підтвердження групи інвалідності.

Про це повідомила Нацполіція.

“Зловмисниця, користуючись своїм службовим становищем, вирішила нажитися на захиснику, який на фронті отримав 28 поранень та вже був визнаний інвалідом другої категорії”, — йдеться в дописі.

Як з’ясувалося, військовослужбовець звернувся до медустанови для підтвердження свого статусу по здоровʼю. Втім замість законної процедури, посадовиця почала вимагати гроші за оформлення та направлення документів на оцінювання експертною командою лікарів. При цьому жінка запевнила чоловіка, що підстав давати йому направлення для проходження оцінювання у неї нібито немає. Але за 5 000 доларів обіцяла підготувати пакет документів та домовитись про підтвердження групи інвалідності.

Оперативники ДВБ та поліцейські Голосіївського управління поліції затримали зловмисницю одразу після передачі їй хабаря у сумі 210 тисяч гривень.

За місцем проживання та роботи фігурантки правоохоронці провели санкціоновані обшуки, у ході яких вилучили близько 50 тисяч доларів, службову документацію, штампи та лікарські довідки з печатками.

Слідчі поліції вручили їй підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Посадовиці загрожує до 10 років позбавлення волі.