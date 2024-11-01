Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.
“Лікарка одного зі столичних медичних закладів разом зі спільником військовослужбовцем вимагали неправомірну вигоду з ветерана — учасника бойових дій, зарахованого до запасу у зв’язку з отриманими пораненнями на фронті, зокрема і в Бахмуті”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підозрювані мали корупційні зв’язки в одній з МСЕК і обіцяли “допомогти” ветерану в оформленні ІІІ групи інвалідності, за що вимагали 5 000 доларів, а потім гарантували переведення на ІІ групу інвалідності.
Чоловік звернувся по допомогу до поліції, після чого, 30 жовтня, правоохоронці затримали лікарку та військовослужбовця під час отримання коштів.
“30 жовтня поліцейські затримали обох фігурантів після отримання ними неправомірної вигоди у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, — розповіли у пресслужбі поліції Києва.
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