У Києві правоохоронці затримали лікарку та чинного військовослужбовця. Їм оголошено підозру у вимаганні 5 тисяч доларів США у пораненого на фронті бійця за оформлення групи інвалідності в медико-соціальній експертній комісії.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

“Лікарка одного зі столичних медичних закладів разом зі спільником військовослужбовцем вимагали неправомірну вигоду з ветерана — учасника бойових дій, зарахованого до запасу у зв’язку з отриманими пораненнями на фронті, зокрема і в Бахмуті”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрювані мали корупційні зв’язки в одній з МСЕК і обіцяли “допомогти” ветерану в оформленні ІІІ групи інвалідності, за що вимагали 5 000 доларів, а потім гарантували переведення на ІІ групу інвалідності.

Чоловік звернувся по допомогу до поліції, після чого, 30 жовтня, правоохоронці затримали лікарку та військовослужбовця під час отримання коштів.