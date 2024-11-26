У Києві співробітники поліції та СБУ затримали чоловіка, який, за даними слідства, діяв за інструкціями іноземних спецслужб. Він встановив у орендованій квартирі на Печерську "розтяжку"СБУ затримала клірика УПЦ МП, який шпигував за оборонцями Харкова з гранатою і викликав наряд поліції, зімітувавши ситуацію домашнього насильства.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Завдяки оперативним діям правоохоронців трагедії вдалося уникнути.

“За результатами розшукових заходів оперативники поліції Києва спільно зі співробітниками Департаменту внутрішньої безпеки та СБУ затримали зловмисника, ним виявився 43-річний мешканець Київщини, який неодноразово відбував покарання за вчинення кримінальних правопорушень”, – йдеться у повідомленні.

Повідомлення про “домашнє насильство” надійшло до поліції пізно ввечері. Нібито потерпіла жінка заявила, що її побив хлопець, і вона через страх зачинилася у ванній кімнаті, залишивши вхідні двері відкритими. Однак, увійшовши до квартири, поліцейські виявили пастку – гранату, встановлену на розтяжці. Вони миттєво залишили приміщення, уникнувши детонації.

Слідство встановило, що затриманий був завербований через месенджер, а його дії координувалися з-за кордону. Для підтвердження виконання завдання чоловік встановив у квартирі камери відеоспостереження. Попри обіцяну винагороду, коштів за свою діяльність він так і не отримав.

Наразі зловмиснику висунуто підозру за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.