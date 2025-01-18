Надзвичайники повідомили про завершення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт у Шевченківському районі Києва після ранкового удару балістикою росіян по столиці.

Про це повідомила ДСНС Києва, а також — Володимир Зеленський.

Реагуючи на останній удар росіян по містах, президент Володимир Зеленський, заявив, що “незмінно працюємо заради більшої кількості систем ППО для України – сучасних систем, які можуть збивати таку балістику”.

“І над тим працюємо, щоб наша українська армія могла активно діяти проти пускових установок ворога, зокрема, на російській території”, – зазначив він.

Нагадаємо, унаслідок російської балістичної атаки на Київ уранці загинуло три людини, ще троє постраждалих.

У місті зафіксовано займання, падіння уламків і пошкодження об’єктів інфраструктури, зокрема станції метро “Лукʼянівська”.