Про це повідомила ДСНС Києва, а також — Володимир Зеленський.
Реагуючи на останній удар росіян по містах, президент Володимир Зеленський, заявив, що “незмінно працюємо заради більшої кількості систем ППО для України – сучасних систем, які можуть збивати таку балістику”.
“І над тим працюємо, щоб наша українська армія могла активно діяти проти пускових установок ворога, зокрема, на російській території”, – зазначив він.
Нагадаємо, унаслідок російської балістичної атаки на Київ уранці загинуло три людини, ще троє постраждалих.
У місті зафіксовано займання, падіння уламків і пошкодження об’єктів інфраструктури, зокрема станції метро “Лукʼянівська”.
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