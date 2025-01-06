Міська влада створює більше можливостей для підтримки працевлаштування осіб з інвалідністю.

Про це повідомляє Київський міський центр зайнятості.

Згідно з новими умовами, компенсація за облаштування робочого місця становить до 120 тисяч гривень для працівників з інвалідністю І групи, що дорівнює 15 мінімальним заробітним платам. Для працівників з інвалідністю ІІ групи передбачено до 80 тисяч гривень, або 10 мінімальних заробітних плат.

“Ця програма дає можливість роботодавцям створювати безбар’єрне робоче середовище за кошти держави. А також забезпечує економічну безбар’єрність, створюючи належні умови всім громадянам для працевлаштування чи підприємницької діяльності незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я”, – йдеться у повідомленні.

Компенсаційні кошти спрямовуються на придбання спеціалізованого обладнання, адаптацію приміщень, а також створення комфортних умов для працівників з обмеженими можливостями. До списку придбаних засобів входять підіймачі для крісел, гідравлічні візки, ергономічні меблі, ортопедичні подушки і підставки для ніг, а також столи з ручним регулюванням висоти.

На сьогоднішній день цією програмою скористалися 89 роботодавців Києва, які працевлаштували 149 осіб з інвалідністю. Загальна сума компенсацій склала майже 9 мільйонів гривень.