Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
“З цієї суботи графіки стабілізаційних відключень у столиці зсунуться на годину вперед. Наприклад, якщо відключення вашої групи було о 09:00, тепер воно почнеться о 10:00”, — пояснюють у ДТЕК.
Зазначається, що це рішення ухвалено на прохання “Укренерго”, щоб зменшити навантаження на енергосистему.
Оновлені графіки будуть доступні з 00:00 27 липня.
- МАГАТЕ підтвердило, що на Південноукраїнській АЕС зупинявся енергоблок
- Укренерго: Вночі російська армія атакувала об’єкти енергетики у двох областях України
- У “Київводоканалі” спростували інформацію про графіки відключення води