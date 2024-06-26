Тіло аташе посольства США в Україні дійсно було знайдено в одному з номерів готелю Hilton у Києві вчора, 25 червня.

Цю інформацію підтвердили в правоохоронних органах українським ЗМІ, зокрема “Українській правді” та “РБК-Україна”.

Тіло представника американського посольства в Україні виявили в готелі Hilton 25 червня. За даними УП, слідів насильства виявлено не було, смерть настала внаслідок природніх причин.

“Ми можемо підтвердити смерть державного службовця США під керівництвом керівника місії в Посольстві в Києві. Державний департамент висловлює глибокі співчуття родині та близьким нашого колеги”, – повідомили у посольстві.

Водночас там відмовились коментувати смерть їх співробітника, аргументуючи це питанням конфіденційності.