Цю інформацію підтвердили в правоохоронних органах українським ЗМІ, зокрема “Українській правді” та “РБК-Україна”.
Тіло представника американського посольства в Україні виявили в готелі Hilton 25 червня. За даними УП, слідів насильства виявлено не було, смерть настала внаслідок природніх причин.
“Ми можемо підтвердити смерть державного службовця США під керівництвом керівника місії в Посольстві в Києві. Державний департамент висловлює глибокі співчуття родині та близьким нашого колеги”, – повідомили у посольстві.
Водночас там відмовились коментувати смерть їх співробітника, аргументуючи це питанням конфіденційності.
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