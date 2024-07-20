У столиці незаконно знесли історичну пам'ятку, побудовану наприкінці XIX століття - садибу Зеленських, що по вулиці Олександра Кониського. Поліція розслідує кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 298 КК України “Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини”.

Про це повідомляє поліція Києва.

“Вчора (19 липня, – ред.) ввечері до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Олександра Кониського невідомі особи за допомогою важкої будівельної техніки знесли будинок, побудований наприкінці XIX століття. На місце події оперативний черговий негайно скерував слідчо-оперативну групу”, – йдеться у дописі.

Зазначається, що наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють обставини знесення історичної будівлі у центрі столиці. Техніка, за допомогою якої здійснювалися роботи по зносу будівлі вилучена.

На знесення історичної пам’ятки відреагувала депутатка Київської міської ради від фракції “Слуга Народу” Ксенія Семенова. За її словами, поліція у цій справі – є “частиною схеми”.

“Поліція чудово в курсі про цю садибу в спроби її знесення. Бо кількість разів, коли доводилося шукати телефони керівників, щоб патруль бодай приїхав, нескінченна. Вчора поліція приїхала, глянула і поїхала”, – написала вона.

Вона нагадала, що задача поліції – запобігти злочину, а не чекати, щоб злочин стався, аби потім “імітувати бурхливу діяльність”.

“В Києві ще є десятки історичних будівель під загрозою знесення. Поліції про них відомо. КМДА про них відомо. Реакцію більшості Київради і мера я знаю – поржати в кулуарах з невдах-маргіналів, які чогось вважають, що культурна спадщина має цінність для України”, – резюмує Семенова.