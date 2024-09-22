Про це повідомляє КМДА.

За її інформацією, станом на 08:00 22 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві високий. Радіаційний фон у всьому місті – у нормі.

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області.

Містянам рекомендують до поліпшення ситуації зі станом повітря закрити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води, якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.